few clouds
31°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Желим вам много среће и здравља! МИНИСТАР ГАЈИЋ ПОСЕТИО КОШАРКАШЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕП

20.08.2025. 19:44 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

БЕОГРАД: Министар спорта Зоран Гајић, у друштву председника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића, посетио је вечерас сениорску репрезентацију уочи последњег тренинга пред пријатељску утакмицу са Словенијом.

"Желим вам много среће и здравља, да се нико не повреди. Мој наклон што сте се одазвали да играте за репрезентацију Србије јер веома добро знам колико утакмица имате током сезоне и какав је календар. Велико поштовање и захвалност у име спортске јавности и државе Србије што су уопште дошли да играју“, рекао је министар Гајић.

Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Србија дочекује селекцију Словеније у четвртак од 20 часова у Београдској арени у генералној проби пред Европско првенство.

Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Изабраници селектора Светислава Пешића су у групи А на шампионату Европе са селекцијама Португала, Естоније, Летоније, Турске и Чешке и играће утакмице у Риги.

зоран гајић кошаркаши србије
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај