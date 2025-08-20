Желим вам много среће и здравља! МИНИСТАР ГАЈИЋ ПОСЕТИО КОШАРКАШЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕП
БЕОГРАД: Министар спорта Зоран Гајић, у друштву председника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића, посетио је вечерас сениорску репрезентацију уочи последњег тренинга пред пријатељску утакмицу са Словенијом.
"Желим вам много среће и здравља, да се нико не повреди. Мој наклон што сте се одазвали да играте за репрезентацију Србије јер веома добро знам колико утакмица имате током сезоне и какав је календар. Велико поштовање и захвалност у име спортске јавности и државе Србије што су уопште дошли да играју“, рекао је министар Гајић.
Србија дочекује селекцију Словеније у четвртак од 20 часова у Београдској арени у генералној проби пред Европско првенство.
Изабраници селектора Светислава Пешића су у групи А на шампионату Европе са селекцијама Португала, Естоније, Летоније, Турске и Чешке и играће утакмице у Риги.