clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИХ БЕЗ НАЈБОЉЕГ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Муса морао да откаже

20.08.2025. 16:58 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашки репрезентативац Босне и Херцеговине Џанан Муса пропустиће предстојеће Европско првенство, саопштио је Кошаркашки савез БиХ.

Муса је 15. августа оперисао трбушни зид у Минхену. У саопштењу КС БиХ се наводи да нови кошаркаш Дубаија неће моћи да се опорави до почетка ЕП.

– Због неочекивано дугог процеса опоравка после недавне операције, један од најбољих играча нашег националног тима, и поред огромне жеље, био је приморан да откаже учешће на ЕП. Одлука је донета после консултација са селектором Адисом Бећирагићем и лекарским тимом репрезентације БиХ – наводи се у саопштењу КС БиХ.

Селекција БиХ ће на ЕП играти у групи Ц у Лимасолу са селекцијама Кипра, Италије, Грузије, Шпаније и Грчке.

ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра.

 

Евробаскет БиХ кошарка
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АВДИЈА ПРЕДВОДИ ИЗРАЕЛ: Познат коначан списак за Евробаскет
спорт

АВДИЈА ПРЕДВОДИ ИЗРАЕЛ: Познат коначан списак за Евробаскет

20.08.2025. 14:35 14:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

Србија чека злато од 2001. године

спорт

БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

19.08.2025. 13:55 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај