БИХ БЕЗ НАЈБОЉЕГ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Муса морао да откаже
Кошаркашки репрезентативац Босне и Херцеговине Џанан Муса пропустиће предстојеће Европско првенство, саопштио је Кошаркашки савез БиХ.
Муса је 15. августа оперисао трбушни зид у Минхену. У саопштењу КС БиХ се наводи да нови кошаркаш Дубаија неће моћи да се опорави до почетка ЕП.
– Због неочекивано дугог процеса опоравка после недавне операције, један од најбољих играча нашег националног тима, и поред огромне жеље, био је приморан да откаже учешће на ЕП. Одлука је донета после консултација са селектором Адисом Бећирагићем и лекарским тимом репрезентације БиХ – наводи се у саопштењу КС БиХ.
Селекција БиХ ће на ЕП играти у групи Ц у Лимасолу са селекцијама Кипра, Италије, Грузије, Шпаније и Грчке.
ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра.