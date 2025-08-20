АВДИЈА ПРЕДВОДИ ИЗРАЕЛ: Познат коначан списак за Евробаскет
20.08.2025. 14:35 14:37
Кошаркашки савез Израела саопштио је коначан списак од 12 играча који ће наступити на предстојећем Европском првенству.
Израелце предводи кошаркаш Портланда Дени Авдија. Поред Авдије на списку се налазе: Томер Гинат, Јам Мадар, Гај Палатин, Бар Тимор, Итај Сегев, Итан Бург, Кадин Карингтон, Нимрод Леви, Јовел Зосман, Рафи Менко и Роман Соркин.
Кошаркаши Израела ће на ЕП играти у групи Д у Катовицама са Пољском, Белгијом, Француском, Словенијом и Исландом.
ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра.