АВДИЈА ПРЕДВОДИ ИЗРАЕЛ: Познат коначан списак за Евробаскет

20.08.2025. 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашки савез Израела саопштио је коначан списак од 12 играча који ће наступити на предстојећем Европском првенству.

Израелце предводи кошаркаш Портланда Дени Авдија. Поред Авдије на списку се налазе: Томер Гинат, Јам Мадар, Гај Палатин, Бар Тимор, Итај Сегев, Итан Бург, Кадин Карингтон, Нимрод Леви, Јовел Зосман, Рафи Менко и Роман Соркин.

Кошаркаши Израела ће на ЕП играти у групи Д у Катовицама са Пољском, Белгијом, Француском, Словенијом и Исландом.

ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра.

 

