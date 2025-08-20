Распоред сахрана за четвртак, 21. август
20.08.2025. 15:01 15:06
У Новом Саду, Ковиљу, и Футогу у четвртак, 21. августа, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Радмила Драгољуба Остојић (1941.) 09.45
Бајрам Ћазима Куртеши (1958.) 10.30
Нелиа Александра Маљцева (урна) (1938.) 10.30
Вера Стојила Петковић (1938.) 11.15
Катица Стевана Тешанов (испраћај) 1950. 12.00
Ратко Млађена Малић (1942.) 12.45
Владимир Николе Осетров (1966.) 13.30
Бранко Данета Блануша (1934.) 14.15
Достана Реље Радоичић (1951.) 15.00
Драгољуб Данила Будимир (1954.) 15.30
Ковиљ, Горње гробље:
Добрила Јоце Милић (1955.) 13.00
Футог, Централно гробље
Миле Јове Мајкић (1949.) 13.00