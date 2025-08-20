clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Распоред сахрана за четвртак, 21. август

20.08.2025. 15:01 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Ковиљу, и Футогу у четвртак, 21. августа, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Радмила Драгољуба Остојић (1941.) 09.45

Бајрам Ћазима Куртеши (1958.) 10.30

Нелиа Александра Маљцева (урна) (1938.) 10.30

Вера Стојила Петковић (1938.) 11.15

Катица Стевана Тешанов (испраћај) 1950. 12.00

Ратко Млађена Малић (1942.) 12.45

Владимир Николе Осетров (1966.) 13.30

Бранко Данета Блануша (1934.) 14.15

Достана Реље Радоичић (1951.) 15.00

Драгољуб Данила Будимир (1954.) 15.30

Ковиљ, Горње гробље:

Добрила Јоце Милић (1955.) 13.00

Футог, Централно гробље

Миле Јове Мајкић (1949.13.00

распоред сахрана јкп лисје градска гробља
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај