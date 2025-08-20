ИН МЕМОРИАМ Одлазак Милорада Лајића Лакија (1951–2025), једног од највећих српских рукометних тренера
У среду, 20. августа 2025. године, у свом родном месту Црвенки, изненада нас је напустио Милорад Лајић – Лаки, један од најпосвећенијих рукометних тренера које је Србија имала.
Рођен 1951. године, од ране младости определио се за рукомет, играјући за РК Црвенку. Здравствени проблеми спречили су га да настави играчку каријеру, али су га усмерили ка ономе што је постало његов животни позив – тренерском раду. Рукомет је постао његова страст и мисија, а генерације рукометаша и рукометашица биле су део његовог пута.
Лаки је био један од тренера стваралаца, један од оних који не само да су учили технику и тактику, већ су стварали људе. Под његовим вођством стасали су многи играчи и играчице који су касније носили дресове репрезентације и великих клубова. Био је, између осталог, тренер РК Војводине и један од најзаслужнијих људи за стварање темеља за њен успон до врхунског клуба какав данас познајемо. Водио је и Црвенку, радио у Чачку, многим клубовима у АП Војводина, Црној Гори, а остао упамћен као један од најбољих тренера млађих категорија у Србији. Његов рукометни пут био је и педагошки – био је професор у Прехрамбено-техничкој школи у Црвенки, директор у фабрици сточне хране, али изнад свега – учитељ живота.
Оснивач је Женског рукометног клуба "Лаки", у којем је пронашао начин да своју љубав према спорту преточи у дело. Његова идеја мини-рукомета и стварања најмлађих школа рукомета заживела је и оставила дубок траг. Посебно је био поносан што га је у тренерском позиву наследила ћерка Јелена, настављајући очеву мисију.
Две деценије био је један од стубова стручног рада на рукометном кампу "Растимо", где су га деца и тренери из целе Србије и региона препознавали као ослонац, учитеља и пријатеља.
Живот га није мазио – ове године, на Ђурђевдан, остао је без своје животне сапутнице, са којом је изродио две ћерке. Упркос личној боли, наставио је да ради с децом и младима, верујући да је рукомет више од игре – школа живота.
Милорад Лајић Лаки остаће упамћен као тренер, учитељ, отац и пријатељ, као човек који је зрачио топлином, енергијом и знањем. Његов одлазак оставља празнину коју је тешко испунити, али траг који је оставио у рукомету и животима многих генерација остаје вечан.
Сахрана Милорада Лајића биће 22. августа у 14 часова на гробљу у Црвенки, док ће примање саучешћа бити од 11 часова.