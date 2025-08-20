„РУКОМЕТНИ ТРОФЕЈ СРБИЈЕ“ КАО УВЕРТИРА У ЕВРОПСКИ ГРАД СПОРТА 2026! Татјана Медвед: Нови Сад је поносан што је домаћин оваквог догађаја
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед присуствовала је свечаном уручењу медаља најуспешнијим екипама „Рукометног трофеја Србије 2025".
Такмичење се уз подршку Рукометног савеза Србије и Градског рукометног савеза Новог Сада одржава од 16. до 20. августа у Новом Саду и представља највећи и најпрестижнији међународни турнир за младе рукометаше у Србији и југоисточној Европи.
- Град Нови Сад је поносан што је домаћин једног овако великог догађаја који окупља децу из осам земаља и промовише праве вредности, а то су спортски дух, истрајност и фер-плеј. Честитам најуспешнијима на постигнутим резултатима, али и свим учесницима на труду, посвећености и енергији коју су унели у сваку утакмицу. Као бивша рукометна репрезентативка, добро знам шта значи бити део оваквог такмичења. Оно обликује карактер, гради пријатељства и оставља трајне успомене – поручила је Медвед и нагласила - Признање које смо добили као Европски град спорта 2026. године за нас није само титула, већ обавеза да наставимо да улажемо у спортску инфраструктуру, подршку младим спортистима и стварање услова за здрав и активан живот.
Према речима организатора, ове године у Новом Саду се такмичило више од 1.500 младих рукометаша и рукометашица из осам земаља.
Учествовало је 66 екипа дечака и 48 екипа девојчица узраста од 2008. до 2013. годишта, као и више од 200 деце од 7 до 10 година у категорији мини рукомета.
Утакмице су се играле у халама СПЕНС-а, Слане баре и Петроварадина, а пратећи програм турнира укључио је концерте, параде и обиласке знаменитости, чиме се младим спортистима пружило и вредно културно искуство.
Град Нови Сад, као поносни домаћин и будући Европски град спорта 2026. године, наставља да подржава развој младих и улагање у спорт као стратешки приоритет.