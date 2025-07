СИНЕР СРУШИО АЛКАРАЗА: Вимблдон има новог шампиона

Спектакуларно финале Вимблдона 2025. године спада у оне који ће се дуго памтити, а после љуте битке од четири сета је Јаник Синер победио са 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Имала је публика и те како шта да види. Седми пут у последњих 13 дуела су они разменили прва два сета и то у сензационалном финалу какво није виђено 23 године – без Ђоковића, Надала, Федерера или Мареја.

S1NNER 🏆 World No.1 Jannik Sinner defeats Carlos Alcaraz to claim his first Wimbledon title 🇮🇹 pic.twitter.com/s9wjDI1gZS

Синер је исписао историју. Двоструки шампион Вимблдона, Карлос Алкарас, доживео је први пораз у финалу неког Гренд слема и то у сензационалном сусрету. Пласманом у ово финале, Синер и Алкарас постали су тек шести пар у историји који је играо финале мушког сингла и на Ролан Гаросу и на Вимблдону у истој години – и тек други пар који је то остварио у Опен ери, после легендарних дуела Роџера Федерера и Рафаела Надала између 2006. и 2008. године. И не само то, Јанику Синеру је ово први трофеј Вимблдона у каријери.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025