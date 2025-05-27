РАСВЕТЉЕНА ТЕШКА КРАЂА НА ПОДБАРИ Провалио у дворишни стан, украо телевизор, накит, новац...
27.05.2025. 14:43 14:48
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, ефикасним оперативним радом, расветлили су кривично дело тешка крађа и ухапсили осумњиченог А. З. (1992) из овог града.
Према саопштењу ПУ Нови Сад, како се сумња, он је, у марту, кроз прозор провалио у дворишни стан на Подбари и украо телевизор, лаптоп, мобилни телефон, новац и накит.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.