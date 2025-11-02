УПУЦАН МУШКАРАЦ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ Након свађе и туче потегнут пиштољ
02.11.2025. 12:26 12:50
Коментари (0)
Мушкарац стар 35 година повређен је у ноћи између суботе и недеље, када је у њега пуцао двадесеттрогодишњи младић.
Према незваничним информацијама до којих је дошао Дневник, у једном кафићу у Бачком Добром Пољу, у 2.20 часова, дошло је до свађе између власника и полицајца граничне полиције (23).
У једном тренутку тридесетпетогидишњи власник угоститељског објекта је ударио младог полицајца стакленом пепељаром у главу, а овај је, потом, отишао по пиштољ и погодио владника кафића у ухо.
Повређеног мушкарца је Хитна помоћ збринула, а полицајац је ухапшен и одређено ми је задржавање. Он се терети за кривично дело убиство у покушају и у законском року ће бити приведен у Више јавно тужилаштво у Сомбору.