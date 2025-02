"ДИПЛОМАТИЈА, А НЕ БЕСКОНАЧНО ПРОЛИВАЊЕ КРВИ, МОРА ПРЕВЛАДАТИ" Председник Вучић: Председник Доналд Трамп показује право лидерство инсистирајући на окончању рата између Русије и Украјине

"Председник Доналд Трамп показује право лидерство инсистирајући на окончању рата између Русије и Украјине. Дипломатија, а не бесконачно проливање крви, мора превладати. Србија подржава сваки напор који води ка миру и стабилности у Европи и свету. Сада је тренутак за храбре одлуке и конкретне акције - написао је председник Вучић на друштвеној мрежи Икс.



@realDonaldTrump is showing true leadership by pushing for an end to the Russia-Ukraine war. Diplomacy, not endless bloodshed, must prevail. Serbia supports every effort to bring peace and stability to Europe and the world. Now is the time for bold action.

— Александар Вучић (@predsednikrs) February 28, 2025