(ВИДЕО) ФРКА ЗБОГ ЕВРА Погледајте сукоб посланика у бугарском парламенту због одлуке о преласку на европску валуту

Током парламентарне седнице, посланици патриотске странке Ренесанса, на позив лидера Костадина Костадинова, блокирали су приступ говорницима, а затим се Костадинов попео за говорницу.

''Данас је црн дан за Бугарску, јањичари сахрањују нашу земљу“, рекао је Костадинов.

Фотографије које је објавила БНТ показују да је дошло и до физичког обрачуна најмање два посланика.

Parliament Sofia

Bulgarian Lawmakers Clashed after the European Commission approved the country’s entry into the euro zone next year, sparking protests by the Revival Party.. pic.twitter.com/KaU7xE8VjB

