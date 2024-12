(ФОТО; ВИДЕО) БАШАР АЛ-АСАД ВИШЕ НИЈЕ У ДАМАСКУ! Побуњеници славе победу у главним градовима

Побуњеници су престоницу Дамаск прогласили "ослобођеном од тиранина Башара ал-Асада“.

Пола века владавине породице Асад је завршено, саопштила је команда војске официрима, рекао је сиријски официр.

BREAKING:



Syria has officially fallen, and President Assad has fled the country. pic.twitter.com/LPmpylvnGy — MR_Lee (@SmaRtkhAN9038) December 8, 2024

Сиријски председник је на челу земље био 24 године, а 13 година је предводио рат против џихадиста и побуњеника за одбрану Сирије.

Побуњеничке фракције су ушле ноћас у Дамаск и Хомс, тако да је цела Сирија коју су контролисале владине снаге (осим Латакије и Тартуса) сада под контролом побуњеника. Под контролом Курда су области Сирије источно, северно и североисточно од реке Еуфрат.

Former Syrian PM Mohammad Ghazi Al-Jalali leaving his home to hand over power to Syrian Military Operations Command. pic.twitter.com/jmf6NWQmTU — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Појавиле су се и бројне спекулације на друштвеним мрежама да је наводно авион са председником Сирије оборен, али су ове информације непоуздане и непотрвђене.

Раније се спекулисало да би он могао да оде у Русију или Иран где би добио политички азил, али ни то није потврђено. Медији су такође пренели информацију да је породицу наводно успео да склони у Русију, што је такође, непотврђена информација.

Како јављају извори блиски побуњеницима, у току је испитивање високих војних званичника од стране побуњеника о томе где би Асад могао да буде, да ли је напустио земљу или не.

У међувремену, статуе Асадовог оца и брата срушене су у градовима које су заузели побуњеници, док су његове слике на билбордима и владиним канцеларијама уништене, спаљене или изрешетане мецима.

Поводом целе ситуације огласио се и сиријски премијер Мохамед Гази Јалали који је рекао да је спреман да преда власт у мирној транзицији.

- Спремни смо да сарађујемо са било ким кога народ изабере како бисмо обезбедили легалну и системску транзицију власти и очување државних институција. У својој сам кући, нисам отишао и то је због тога што припадам овој земљи. Отићи ћу ујутру у свој кабинет и наставити са радом - рекао је Јалали, пренео је Ројтерс.

Damascus, the capital of Syria, has officially fallen. pic.twitter.com/O6P6s63kQs — Entertainment plug (@Cubegist) December 8, 2024

Он је апеловао на народ да не уништавају јавну имовину.

Подсетимо, Асад је постао председник 2000. након што је његов отац Хафез ал-Асад умро.

Syrian rebels: "The city of Damascus has been liberated, the tyrant Bashar al-Assad has been overthrown, and all unjustly detained prisoners have been released" pic.twitter.com/SZEky3dwFp — BNO News (@BNONews) December 8, 2024

Тако се наставила породична владавина и доминација њихове алавитске заједнице у земљи са већинским сунитским муслиманима и статус Сирије као иранског савезника који је у сукобу са Израелом и САД.

Обликована у својим ранијим годинама ратом у Ираку и кризом у Либану, Асадова владавина је дефинисана грађанским ратом, који је поникао из Арапског пролећа 2011. године, када су избили масовни протести против његове власти и тада је дошло до сукоба који је ескалирао у рат.

Доналд Трамп га је назвао "животињом" 2018. године, због наводне употребе хемијског оружја.

То је Асад негирао. Сиријски лидер је наџивео многе стране лидере који су веровали да је његова смрт неминовна у првим данима сукоба.

Фото: Танјуг/ (AP Photo/Omar Sanadiki)

Уз помоћ руских снага и милиција које подржава Иран, повратио је велики део изгубљене територије током година војних офанзива.

Са својим непријатељима који су углавном контролисали делове северозападне Сирије и Курдима који су контролисали источну и североисточну Сирију, он је владао током неколико година релативног мира, иако су велики делови земље остали ван његовог домашаја, а економија је била окована међународним санкцијама.

Асад је поново успоставио везе са арапским државама које су га некада избегавале и санкционисале, али је остао "диктатор" за већи део западног света и никада није успео да оживи разбијену сиријску државу, чије су се оружане снаге брзо повукле суочене са напредовањем побуњеника и џихадиста.

Није се огласио откако су побуњеници заузели Алеп пре недељу дана, али је у разговору са иранским председником рекао да је ескалација настојала да се регион преобликује за западне интересе, понављајући његово виђење побуне као завере коју подржавају стране земље.

- Ударићемо их гвозденом песницом и Сирија ће се вратити на старо - рекао је он војницима након што је ослобођен хришћански град Малула 2014. године.

Курир.рс