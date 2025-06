ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПРЕЖИВЕО ПАД АВИОНА У ИНДИЈИ: "Свуда око мене била су тела! Био сам престрављен, устао сам и почео да трчим"! (ВИДЕО, ФОТО)

Говорећи за лист Hindustan Times, Рамеш Висвашкумур Бучарвада рекао је да је чуо "гласан прасак“ отприлике 30 секунди после полетања, пре него што је авион почео да губи висину, пренео је Скај њуз.



Vishwash Kumar Ramesh, a 40-year-old British citizen, is a confirmed survivor of the Air India crash today. He recalled the terrifying moment shortly after takeoff: “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” Ramesh had been seated apart… pic.twitter.com/Tc0XiFNSHM

"Све се догодило тако брзо“, рекао је, додајући да је задобио повреде грудног коша, очију и стопала услед удара.

"Када сам се придигао, свуда око мене су била тела. Био сам престрављен. Устао сам и почео да трчим. Делови авиона били су разбацани на све стране. Неко ме је ухватио и убацио у амбулантна кола, па су ме одвезли у болницу".

На снимцима подељеним на друштвеним мрежама види се човек за којег се верује да је Вишваш, како шепа са места несреће и прилази хитној помоћи.

За индијске медије је изјавио да живи у Лондону већ 20 година, где су и његова супруга и дете. Додао је и да је његов брат Ађај био смештен у другом реду у авиону:

17/

A 38-year-old, who was seated on 11A, is now reportedly the lone survivor of the Air India plane crash. The person has been identified as Ramesh Viswashkumar. According to reports, he jumped out of the emergency exit. #planecrash pic.twitter.com/GWE3h7loqw

— GeoTechWar (@geotechwar) June 12, 2025