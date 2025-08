ДИМИ СЕ КОД НАЈВЕЋЕ НУКЛЕАРКЕ У ЕВРОПИ Напад на Запорожје узнемирио свет ТИМ СТРУЧЊАКА IAEA ЧУО И ЕКСПЛОЗИЈЕ (ВИДЕО)

Кијев индипендент подсећа да се електрана Запорожје, највећи нуклеарни објекат у Европи и један од десет највећих на свету, налази се под руском окупацијом од марта 2022. године.



Маријано Гроси, генерални директор IAEA, казао је да је тим стручњака ове агенције УН јуче чуо експлозије и видео дим како долази из правца објекта.

Особље електране је обавестило тим да је помоћни објекат погођен у нападу гранатама и дроновима око девет часова ујутру по локалном времену, што се поклапа са војним активностима које је особље IAEA могло да чује.

