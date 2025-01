(ФОТО) ТРАМП НАКОН ЗАКЛЕТВЕ ПОРУЧИО: Постоје само мушки и женски пол! Ту сам да учиним Америку већом него икада пре!

Имаћемо два пола: Мушки и женски

Амерички председник Доналд Трамп да се америчка држава више неће борити против политичких противника.

"Знам о томе понешто. То се никад више неће дешавати. Довешћемо право и поредак у наше градове. Ове седмице зауставићу мере којима се питање пола и расе уплиће у све поре друштва. Борићемо се за друштво које не види боју коже, и које ће бити засновано на заслугама. Имаћемо два пола - мушки и женски", рекао је Трамп доком говора за време церемоније инаугурације у Капитолу.

