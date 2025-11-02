ДВЕ ЈЕВРЕЈКЕ ДЕПОРТОВАНЕ ИЗ ИЗРАЕЛА Са Палестинцима брале маслине у затвореној војној зони
Две америчке Јеврејке депортоване су из Израела зато што су ушле у затворену војну зону на Западној обали како би помогле палестинским мештанима у берби маслина. Њима је суд забранио улазак у Израел на десет година, преноси Тајмс оф Израел.
Жене су приведене у четвртак, 30. новембра, због уласка у затворену војну зону коју су 16. октобра увеле Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) код палестинског села Бурин, након чега су биле притворене у затвору Гивон у Рамли.
Оне су учествовале у пројекту који је водила организација “Рабини за људска права”, који је имао за циљ да помогне Палестинцима да беру маслине, да би се показала солидарност са онима који су суочени са насиљем екстремистичких јеврејских досељеника, које је избило на Западној обали од почетка сезоне бербе маслина средином октобра.
Током саслушања, судија је навео да су обе жене оптужене за кршење војног наређења и непоштовање упутстава снага безбедности, и оне су из Израела протеране 31. октобра.
Демократски посланик Гилад Карив, председник Одбора за питања дијаспоре Кнесета, рекао је да је десетогодишња забрана за улазак женама скандалозна, као и да намерава да одржи саслушање у свом одбору о том питању и позове надлежне званичнике да објасне одлуку.
-Поред неправде, ово директно штети односима Израела са јеврејским дијаспорама и штети легитимитету либерално-ционистичких погледа на свет - рекао је Карив, који је левичарски посланик у Кнесету.
Директор организације “Рабини за људска права” Ави Дабуш је рекао да је “антиционистички и антијеврејски забранити Јеврејима улазак у Израел”, наводећи да су активности његове организације ненасилне и да су у складу са законом.
-Две Јеврејке су дошле у Израел са ционистичким вредностима и из ционистичких разлога, и да помогну људима у невољи, а исход је заиста луд. Чињеница да полиција не зауставља јеврејске терористе који раде против нас и палестинских произвођача маслина је такође веома фрустрирајућа - казао је Дабуш.