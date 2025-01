(ВИДЕО) ЕКСПЛОЗИЈА У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ У КИНИ Људи у паници, има повређених

Овај тржни центар у кинеској провинцији Лиаонинг пре три дана посетио је председник те земље Си Ђинпинг. До експлозије је дошло у тренутку када се у тржном центру налазио велики број људи, узрок експлозије није званично објављен као ни подаци о томе да ли је било повређених, пренео је сајт Secretchina.com који се позвао на многобројне видео снимке експлозије који су објављени на интернету, на којима се види и да има повређених људи.



🇨🇳 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘁 𝗦𝗵𝗲𝗻𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗱𝗼𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝗺𝗮𝗹𝗹, 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮



On January 26, an explosion took place at the Shenyang Dadong Food Mall.



Details regarding the cause of the explosion and the number of casualties remain undisclosed.



