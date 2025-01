(ФОТО) ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У ШВЕДСКОЈ ЗАБЕЛЕЖЕНО 30 БОМБАШКИХ НАПАДА ЗБОГ РАТА БАНДИ За 24 сата било чак ПЕТ ЕКСПЛОЗИЈА, грађани забринути

Како истичу тамошњи медији, већина је била усмерена на стамбене зграде у Стокхолму.

Најновији инцидент догодио се јуче у раним јутарњим часовима, када је експлозија одјекнула у јужном делу Стокхолма. Две особе су ухапшене.

Прошлог четвртка експлозија је потресла Фарсту, у јужном Стоцкхолму, при чему су повређене две особе. Од силине детонације узрокована је штета на пет спратова стамбене зграде.

Бомбашки напади повезани су са нетрпељивошћу између вођа две банде "Курдске лисице" и "Јагоде", а криминолози истичу да само земље у рату имају више бомбашких напада у овом тренутку.

Powerful IED detonation in Stockholm this morning. Entrance to apartment building wrecked & 60+ windows blown out. One of three bombings in a night. There’s been 16 bombings in Sweden so far this year, with 25 explosive devices seized. Undeclared warzone https://t.co/P8i5IgxUI0 pic.twitter.com/qERm7ZlsBd

— Hugo Kaaman (@HKaaman) January 18, 2025