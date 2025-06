(ФОТО) ПУЦАНО НА СЕНАТОРА И ПОСЛАНИЦУ У МИНЕСОТИ Нападачи у полицијским униформама ИЗДАТО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА

Прва пуцњава догодила се нешто после 2 сата ујутру у суботу, испред куће сенатора Џона Хофмана у Чамплину. Хофман је демократа који је члан Сената Минесоте од 2013. године. Он је погођен са најмање два метка, док је његова супруга Ивета упуцана три пута.

Друга пуцњава десила се неколико километара јужније, близу голф терена Единбург у Бруклин Парку, испред куће Мелисе Хортман, која је чланица Представничког дома Минесоте од 2005. године и лидерка демократа у тој законодавној институцији. И Хортман и њен супруг су рањени.

Тренутно нема званичних информација о здравственом стању жртава.

Упозорење које је полиција Бруклин Парка послала грађанима у 5:30 ујутру гласи:

„Полиција трага за осумњиченим за више циљаних пуцњава, који је наоружан и опасан. Осумњичени је белац, смеђе косе, носи црни панцир преко плаве кошуље и плавих панталона, и може се лажно представљати као полицајац.“

