(ФОТО) ТРАГЕДИЈА У ЧЕРНИГОВСКОЈ ОБЛАСТИ Погинуло пет особа, укључујући једногодишње дете

"Вечерас је непријатељ дроновима напао град Прилуки. Куће у стамбеној зони су оштећене експлозијама", навео је он на Телеграму, пренео је Укринформ.



Према његовим речима, међу погинулима су и две жене и једногодишње дете које је пронађено испод рушевина.



At night in the town of Priluki (Chernihiv region), the Russian army killed 5 civilians, including 1 child with drones.



Every night Russia kills sleeping civilians in Ukraine. How about a response to this?



Trump does not want to talk to Putin about this? pic.twitter.com/d0TIkLaARZ

— Денис Казанський (@den_kazansky) June 5, 2025