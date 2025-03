(ФОТО/ВИДЕО) Бесне НАЈГОРИ ПОЖАРИ У ИСТОРИЈИ Горе храмови стари хиљаде година ДЕСЕТИНЕ МРТВИХ

Пожар је захватио јужне регионе земље, уништио више од 200 објеката и због њега је евакуисано 27.000 људи, саопштили су званичници.

Међу погинулима је и пилот који је страдао након што се хеликоптер срушио током напора да се обуздају пожари у југоисточном граду Уисеонгу, једном од најтеже погођених подручја.

У хеликоптеру није било других чланова посаде.

Национална ватрогасна агенција саопштила је да је повређено најмање 30 особа.

❗️🇰🇷 - At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.



The… pic.twitter.com/2PfbUdhwu6

