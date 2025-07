ИРАН ”ЗАТВАРА” НЕБО: Знају шта им треба, стиже моћни Ј-10? (ФОТО)

То долази након разорног израелског напада прошлог месеца који је отворио питања о застарелим иранским, претежно руским, системима противваздушне одбране.



China has announced its willingness to supply J-10 fighter jets to “friendly countries.”



This comes amid reports of Iran's interest in procuring the Chengdu J-10C multi-role fighter jet.



China, once dependent on Russian imports, now develops advanced aircraft, and potentially… pic.twitter.com/1QzjD5ruTA — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) July 9, 2025

Док Иран настоји да ојача своју одбрану, може се осврнути на успех кинеске авијације током сукоба између Индије и Пакистана у мају, када су кинески борбени авиони показали своју ефикасност у борби, а пакистанске снаге тврдиле да су обориле индијске авионе, пише Newsweek.

Више медијских кућа известило је да се ирански војни званичници налазе у разговорима на високом нивоу о набавци кинеских вишенамјнских борбених авиона Chengdu J-10C. Један израелски званичник позвао је Кину да изврши притисак на Иран како би обуздао своје војне амбиције.

Портпарол кинеског Министарства народне одбране, коментаришући извештаје да "неколико земаља" води преговоре о набавци оружја, укључујући и авион Ј-10, рекао је да је Кина спремна "да подели достигнућа у развоју своје војне опреме с пријатељским земљама", наводи се у саопштењу кинеског министарства.

Портпарол Јианг Бин није именовао Иран нити друге земље које преговарају о куповини Ј-10, али је изјаву дао након више медијских извештаја да је Иран у преговорима о куповини кинеског оружја, укључујући и борбени авион Ј-10.

Кина постаје конкурентна Русији

Кина, која је некада била снажно ослоњена на руски увоз, сада је прешла на развој властитих напредних летелица – што, према мишљењу стручњака, показује њену растућу самодовољност и конкурентност која би могла надмашити Русију.

Земље које желе набавити савремене борбене авионе све чешће се окрећу Кини, која тежи повећању извоза и стратешких партнерстава, истовремено приказујући своје летелице у војним вежбама.

Недавна анализа Међународног института за стратешке студије (ИИСС) открила је да су Мијанмар, Пакистан, Тајланд и Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) били главни купци кинеског оружја. УАЕ је раније био заинтересован за америчке авионе Ф-35.

Iran is seeking advanced military equipment from China, especially the Chengdu J-10C fighter jet, to strengthen its military. pic.twitter.com/szZRs5q8Xb — Raebo (@Raebo56) July 5, 2025

Портпарол кинеског Министарства народне одбране Јианг Бин рекао је: "Кина је спремна да подели достигнућа у развоју своје војне опреме с пријатељским земљама".

Иако је Иран позвао Сједињене Америчке Државе да разлике реше дипломатским путем, тензије између Ирана и Израела остају високе услед спекулација да би Израел могао поново да напасне ако поверује да су одређени елементи иранског нуклеарног програма преживели израелске и америчке ударе.

B92.net/Клиx.ба