ПОСЛЕ ХЛАДНОГ ЈУТРА ОЧЕКУЈЕ НАС ПРИЈАТАН ДАН Киша ће падати само у овом делу земље
У Србији ће данас током јутра, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), бити свеже, а током дана претежно сунчано и умерено топло.
На југозападу, југу и југоистоку Србије променљиво облачно са ређом појавом краткотрајне кише или пљуска уз могућност грмљавине.
На северу Војводине слаб до умерен развој дневне облачности, али ће се задржати суво.
Ветар слаб, променљив у већини места, а умерен северни и северозападни ветар дуваће средином дана и после подне у Банату, Браничеву, Хомољу, Поморављу, као и понегде на планинама.
Најнижа температура од 6 до 13 степени, а највиша од 24 до 28 степени.
У Београду претежно сунчано уз слаб ветар променљивог правца.
Најнижа температура од 9 до 12, а највиша око 26 степени.
У уторак и среду (26 - 27.08.) претежно сунчано, повремено уз слабу до умерену облачност. Јутра ће и даље бити свежа, а дневне температуре у постепеном порасту на вредности око и мало изнад 30 степени.