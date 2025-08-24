СТРАХ У ЦРНОЈ ГОРИ Медвед упао на гробље, копао по хумкама, ево шта је тражио!
ПОДГОРИЦА: Након све чешћих случајева да медведи у Црној Гори долазе до насељених места, где нападају пчелињаке и стоку, мештане села Доњи Унач у области Пиве изненадио је медвед који је у потрази за храном покушао да раскопа гробове, јавља РТЦГ.
"Пре неколико дана имали смо несвакидашањи, али нажалост истинит догађај да је прескочио ограду сеоског гробља и покушао да откопа два гроба. Одгрнуо је комплетну земљу са једног и нешто га је највероватније уплашило кад није отворио бетонске плоче", рекао је Иван Крунић, мештанин села Доњи Унач.
Као дугогодишњи ренџер у Парку природе Пива, Крунић каже да је медведа било много мање.
"Раније је мање медведа било, много мање. Мало ко је видео медведа, мало кад је ушао у село, последњих пар година не преза да уђе у села", казао је Крунић.