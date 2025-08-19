ЗА НЕВЕРОВАТИ
МЕДВЕДИ НАПАДАЈУ У ЦРНОЈ ГОРИ АЛИ КАКО!? Каменом је гађао аутомобил, повређен сувозач (ФОТО)
Напади медведа у северним општинама Црне Горе последњих месеци нису реткост, домаћинства већ дуже страхују за своју стоку, а сада су, по свему судећи, на ред дошли напади на људе.
Најновији случај догодио се јутрос на путу према Горњој Морачи, када су се двојица мештана директно суочила са дивљом животињом.
Вељко Ранковић, један од учесника немилог догађаја, за Портал РТЦГ испричао је да су он и пријатељ Никола Мештер, враћајући се с планине ка селу, ни не слутећи постали мете напада.
Према његовим речима, медвед их је гађао каменом док су били у аутомобилу, при чему је он задобио повреду рамена.
"Јутрос око десет часова ми смо кренули са планине према селу, ја и мој пријатељ Никола Мештер. Ја сам био сувозач, он возач. Чуо сам раније да у том крају има медведа, али до сада се нисмо сретали. Био је удаљен око педесетак метара и ми га нисмо видели док није гађао каменом у наш аутомобил. Изашли смо, ја сам осетио бол у рамену и тек тада смо схватили шта се заправо десило. Позвали смо ловочуварску службу и полицију. Тек када смо изашли из возила, угледали смо га изнад пута", казао је Рнковић.
Да је опасност била озбиљна потврђује и ловочувар Милинко Луковац, који је убрзо након пријаве стигао на лице места. Он је објаснио да је ударац камена био толико снажан да је поломио два стакла на аутомобилу, а само пуком срећом избегнута је трагедија.
"Момци које је напао медвед враћали су се са планине према селу, када се одједном чуо удар. Сломљена су два стакла, возачево и оно иза њега. Камен је улетио у ауто и погодио сувозача у раме, а потом се зауставио код мењача. Срећа је што ударац није био јачи, иначе би човек страдао. Ја сам стигао пола сата након догађаја, полиција је такође дошла и направљен је записник ", навео је Лутовац.
Мештани севера већ месецима упозоравају на растући проблем, медведи све чешће силазе у насеља, уништавају имања, нападају стоку.
Најновији инцидент показује да су сада директна претња и људима.