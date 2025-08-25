clear sky
25.08.2025.
Нови Сад
ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ МУЧЕНИКЕ ФОТИЈА И АНИКИТУ Хришћани који су у огњу победили смрт

25.08.2025. 07:16 07:27
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Православна црква данас, 25. августа, обележава спомен светих мученика Фотија, Аниките и многих других са њима, који су у време цара Диоклецијана положили живот за Христа.

У време страшног гоњења хришћана, цар је дошао у Никомидију са намером да уништи Цркву. Тада се пред њим појавио свети Аникита, један од градских великодостојника, који је храбро исповедио веру у Христа и осудио идолопоклонство. Због тога су га мучили и одсекли му језик, али он је, чудесном Божјом силом, наставио да говори.


На њега су пустили лава, али се звер умиљавала око мученика. Тада се и храм посвећен Херкулу срушио, што је још више разбеснело цара. У том тренутку његов рођак, свети Фотије, јавно је исповедио веру и придружио се Аникити у мучеништву.

Након дугих мука, обојица су бачени у огњену пећ, а са њима су драговољно ушли и многи хришћани – мушкарци, жене и деца. Из пламена се чула њихова молитва и захвалност Богу на дару мучеништва. 

Њихово страдање десило се око 305. године, а Црква их до данас поштује као светитеље и призива у молитвама при освећењу воде.

(k1info.rs)

светац Српска православна црква
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
