(ВИДЕО) ПРЕВОЗИО МИГРАНТЕ, ВОЗИО БЕЗ ВОЗАЧКЕ, ПРОБИО НАПЛАТНУ РАМПУ, ПА НАКОН ПОТЕРЕ ДОБИО БАТИНЕ Огласио се и МУП: Суспендована тројица полицајаца
Министарство унутрашњих послова саопштило је да су тројица полицијских службеника привремено удаљена са посла након што се на друштвеним мрежама појавио снимак њихове интервенције над возачем који је изазвао потеру на ауто-путу Београд–Ниш.
Возач, Н.М. 35-годишњи држављанин Србије, управљао је „сеат алхамбром“ и није стао на више полицијских знакова, пробио је рампу на наплатној станици Врчин и у возилу превозио више страних држављана за које се сумња да су илегално ушли у Србију.
Према званичним подацима, био је под дејством наркотика, возио без возачке дозволе и приликом хапшења пружао активан отпор, шутирао полицајце и вређао их.
Након привођења, према њему је употребљена физичка сила, што је изазвало бурне реакције јавности јер се на снимку види како га полицајци ударају док лежи на земљи.
Возач је задржан и против њега ће бити поднета кривична пријава због кријумчарења људи и више саобраћајних прекршаја.
МУП је саопштио да су тројица полицајаца суспендована до окончања поступка унутрашње контроле и да ће о свим чињеницама бити обавештено тужилаштво.
„Без обзира на околности, МУП ће доследно поступати у свим случајевима могућег прекорачења овлашћења како би се очувало поверење грађана и обезбедило професионално поступање полиције“, наведено је у саопштењу.