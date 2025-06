(ФОТО/ВИДЕО) ДОНАЛД ТРАМП ИМА НОВИ ПОРТРЕТ Са црвеном краватом, иза њега црна позадина и ПОГЛЕД ИСПОД ОБРВА

На најновијем портрету, Трамп носи препознатљиву црвену кравату и његово лице је наглашено дубоким сенчењем, наводи ЦБС.

Трампово лице било је јаче осветљено на портрету који је раније ове године објављен, а на њему је носио плаву кравату. Ранија фотографија имала је америчку заставу у позадини, док је у новој верзији Трамп приказан испред црне позадине.

Обе фотографије снимио је главни фотограф Беле куће Данијел Торок.

Бела кућа је у понедељак поделила кратак видео-снимак о постављању новог портрета у згради извршне канцеларије Ајзенхауера.

Званичник Беле куће рекао је за ЦБС да Ће ажурирани портрет ускоро заменити званичне фотографије Трампа које су већ биле окачене у федералним зградама и канцеларијама.

Нова верзија је већ ажурирана на сајту Беле куће.

Званични портрет из првог Трамповог мандата приказује га како се широко осмехује испред америчке заставе и носи плаву кравату



NEW OFFICIAL PRESIDENTIAL PORTRAIT JUST DROPPED 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/mmDIGRRJNi

— The White House (@WhiteHouse) June 2, 2025