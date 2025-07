(ФОТО/ВИДЕО) КРИТИЧНА СИТУАЦИЈА У КИНИ Број несталих у Пекингу расте, поплаве однеле више од 30 живота! Председник Си донео важне мере

Метеоролошка служба Пекинга дигла је упозорење за јаке кише подигла са наранџастог на црвени аларм, највиши ниво у кинеском четворостепеном систему упозорења.



У поплавама има најмање 30 мртвих, док неки извештаји наводе 34, а на десетине се воде као нестали.

Евакуисано је више од 80.000 људи у престоници НР Кине, затворене су школе, градилишта и туристичке атракције стопиране.

Струја је искључена у преко 130 села, док су путеви, мостови и комуникационе линије оштећене. Учешће у евакуацији и санацији имају кинеска народна полиција и екипе за ванредне ситуације.

Регионални и државни званичници, укључујући председника Си Ђинпинга и премијера Ли Цијанга, наложили су свеобухватне напоре у спасавању и обнови, а издвојено је више стотина милиона јуана за хитне мере и поправке инфраструктуре.

Catastrophic floods 🌊 in #Beijing, China! More than 300 mm have fallen in just a few hours. pic.twitter.com/CunQEUSlwx

— Meteoredcom (@meteoredcom) July 28, 2025