(ФОТО, ВИДЕО) "Само смо НАСТАВИЛИ ДА ТРЧИМО и више нисам могао да видим људе иза нас...“ ХОРОР У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ Страхује се да је ВИШЕ ПЛАНИНАРА ПОГИНУЛО

Једна особа је зо сада потврђена као мртва, док спасиоци настављају потрагу за преживелима на месту одрона у близини водопада Бов Глациер, северно од језера Луиз, пренео је Дејли мејла.

Смртоносно одроњавање догодило се око 13:30 часова, а у њему је учествовало "више планинара", саопштила је Краљевска канадска коњичка полиција (РЦМП) из језера Луиз.

У заједничкој изјави РЦМП-а и "Паркс Канада" потврђено је да је једна особа преминула на лицу места, док су још три особе евакуисане у болницу. Њихово здравствено стање за сада није познато.



Служба за ваздушну медицинску евакуацију СТАРС (Shock Trauma Air Rescue Service) послала је два хеликоптера који су превозили пацијенте једног по једног до медицинског центра Футхилс у Калгарију.

Видео снимак инцидента који је објављен на интернету приказује огроман део камене литице како се руши низ планинску падину, подижући огроман облак сивкасте прашине у ваздух.



Једна фотографија коју је снимио планинар у близини приказује облак рушевина како се шири, а најмање једна особа се види застрашујуће близу месту разарања.



Никлас Брундел рекао је за Си-Би-ЕС њуз да је био на планинарењу са супругом када је дошло до одрона. Проценио је да је одрон био широк око 50 метара и дубок око 9 метара.

Само смо наставили да трчимо и више нисам могао да видим људе иза нас јер су сви били у том облаку стена. Видео сам камење како се котрља из тог облака. Дакле, то је било огромно. Цела планинска страна се срушила, рекао је он, преноси Телеграф.



WATCH: Video shows how large and loud a deadly rockslide was at Bow Glacier Falls, 37km north of Lake Louise.



One person is dead, three injured after the Thursday rockslide in Banff National Park.



The search continues, including flights with infrared capabilities. @CTVCalgary pic.twitter.com/D5BHqwO0n9

— Jordan Kanygin (@CTVJKanygin) June 20, 2025