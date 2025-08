ХАОС У АУСТРАЛИЈИ Снег завејао градове, изазвао колапс у саобраћају, БЕЗ СТРУЈЕ ДЕСЕТИНЕ ХИЉАДА ЉУДИ (ВИДЕО, ФОТО)

У деловима северозападног региона Нове Енглеске пао је највећи снег у последњих 20 година, известио је државни емитер АБЦ, док је Сиднеј Морнинг Хералд јавио да је у једном подручју суседне савезне државе Квинсленд пао први снег у последњих десет година, преноси данас Ројтерс.

Служба за ванредне ситуације саопштила је да је реаговала на више од 1.455 инцидената и да је више од 100 возила остало заробљено због снега, као и да су олује оштетиле зграде и да је издато неколико упозорења на поплаве.

Jaw dropping scenes have occurred in northern New South Wales as a man makes the most of the heavy snowfall by skiing on a golf course.https://t.co/yYxH7FB1ln

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 2, 2025