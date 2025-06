ХАОС У ЛОС АНЂЕЛЕСУ СЕ НЕ СМИРУЈЕ Трамп се огласио по други пут: Донели смо исправну одлуку! СТИЖУ ЈЕЗИВИ СНИМЦИ, кренуле и ПЉАЧКЕ

Полиција Лос Анђелеса прогласила је центар најнасељенијег града у САД "зоном незаконитог окупљања".

Појавили су се снимци спаљених аутомобила и извештаји о пљачкама у граду.

Полиција је употребила сузавац и гумене метке, а један од њих погодио и репортерку аустралијске телевизије.

Председник САД Доналд Трамп изјавио је да су особе које изазивају насиље у Лос Анђелесу "професионални агитатори" и назвао их "побуњеницима".

То су лоши људи, они би требало да буду у затвору, рекао је Трамп новинарима испред Беле куће.



Градоначелница ЛА: Хаос је изазвао Трамп



Градоначелница Лос Анђелеса, Карен Бас, оштро је критиковала одлуку америчког председника Доналда Трампа да пошаље Националну гарду у град без сагласности државе, рекавши да је то „опасна ескалација“ која је изазвала „страх и панику“.

Оно што тренутно видимо у Лос Анђелесу је хаос који је изазвала Трампова администрација. Није прихватљиво да се дешава насиље. То неће бити толерисано - рекла је Бас.

ФБИ је понудио награду до 50.000 долара за информације које би довеле до идентификације, хапшења и осуде мушкарца осумњиченог за учешће у насиљу током протеста у Лос Анђелесу.

Према саопштењу, осумњичени је напао федералног полицајца и оштетио владину имовину у близини булевара Алондра у граду Парамаунт. Такође је наводно бацао камење на полицијска возила, повредио једног полицајца и оштетио службене аутомобиле у суботу око 15:30 часова.

"Одвратно!"



Шеф полиције Лос Анђелеса Џим Мекдонел рекао је да је ниво насиља у граду након протеста против имиграционе политике „одвратан“ и упозорио да се ситуација погоршава из дана у дан, пише Курир.

Видео сам насиље које је одвратно. Било је лоше од почетка, али оно што се дешава последњих дана постаје све горе и опасније - рекао је Мекдонел на конференцији за новинаре у недељу увече.

It appears that agitators called several Waymo self-driving autonomous cars to the site of one of the demonstration in Los Angeles, before vandalizing and burning them for absolutely no reason. pic.twitter.com/fnTG9kkuyz

— OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2025