ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ У АМЕРИЦИ Бацачем пламена напао мирне демонстранте ИМА МНОГО ПОВРЕЂЕНИХ; Осумњичени узвикивао „Слободна Палестина!“

Напад се догодио током мирне демонстрације групе „Рун фор Their Ливес“, која је имала за циљ подизање свести о израелским таоцима који се и даље налазе у Гази.



🚨BREAKING IN BOULDER, COLORADO🚨



According to multiple witnesses and the Boulder Police Department, an attack occurred at 13th and Pearl Streets, with reports of several victims, including children.



Jewish protesters, known to march weekly to call for the release of hostages,… pic.twitter.com/9MQWI8R5QU

— Sarah Fields (@SarahisCensored) June 1, 2025

Према изјавама званичника, осумњичени, 45-годишњи Мохамед Сабри Солиман, наводно је викао „Слободна Палестина!“ док је користио импровизовани бацач пламена и бацао Молотовљеве коктеле на учеснике демонстрације.

Међу повређенима, чија старост варира од 67 до 88 година, једна особа је у критичном стању, док су остали задобили лакше повреде. Двојица повређених су хеликоптером пребачени у јединицу за опекотине ради даљег лечења.



Полиција Болдера је брзо реаговала на дојаве да је на људе "бачена ватра", а осумњичени је ухапшен на лицу места. Шеф полиције Стивен Редферн изјавио је да нема назнака да је осумњичени имао саучеснике, а истрага је у току како би се утврдили сви детаљи инцидента. ФБИ директор Каш Пател потврдио је на платформи X да се ради о „циљаном терористичком нападу“ и да су савезни агенти заједно с локалном полицијом на терену како би прикупили додатне информације.

Гувернер Колорада Џаред Полис осудио је напад као „гнусан чин тероризма“ и изразио солидарност са јеврејском заједницом, посебно у светлу недавних антисемитских инцидената у Вашингтону, где су две особе убијене испред израелске амбасаде. „Док се америчка јеврејска заједница још опоравља од ужасних антисемитских убистава у Вашингтону, незамисливо је да се суочава с још једним терористичким нападом овде у Болдеру, уочи празника Шавуот“, навео је Полис.



Државни тужилац Колорада Фил Вајсер изјавио је да напад има обележја „злочина из мржње“ с обзиром на циљану групу демонстраната. „Људи могу имати различите ставове о светским догађајима и израелско-хамасном сукобу, али насиље никада није решење“, додао је Вајсер.

Јеврејска заједница у Болдеру изразила је тугу и шок због инцидента. У заједничком саопштењу, навели су: „С тугом и сломљеним срцем сазнајемо да је запаљиви уређај бачен на учеснике шетње Рун фор Their Ливес на Пеарл Стреет-у док су подизали свест о таоцима који се још налазе у Гази.“ Анти-дефамациона лига (АДЛ) такође је осудила напад, позивајући на темељну истрагу.

Полиција је евакуисала делове Пеарл Стреет-а између улица Walnut и Пине, а на терену су били присутни тимови за уклањање експлозива и полицијски пси како би се осигурало да нема додатних опасности. Грађани су позвани да избегавају ову област док истрага траје.

In what appears to be an antisemitic attack in Boulder, Colorado, police have identified Mohamad Soliman as the suspect accused of throwing a Molotov cocktail at a pro-Israel walk, leaving at least two people seriously injured.



This is terrorism. Everyone needs to condemn this. pic.twitter.com/KfU7u3gnWN — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 1, 2025

Овај инцидент додатно подстиче забринутост због пораста насиља мотивисаног мржњом у САД, док власти настављају да раде на обезбеђивању сигурности свих заједница. Осумњичени ће се ускоро суочити с оптужбама, а окружни тужилац округа Болдер Мајкл Догерти није прецизирао да ли ће оне бити на савезном нивоу.

(Telegraf.rs/CNN/NY Тимес)