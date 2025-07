КЛУНИ НИЈЕ НИКАКАВ ГЛУМАЦ, ОТАЦ МИ ЈЕ БИО ПОД ЛЕКОВИМА У ДУЕЛУ С ТРАМПОМ Хантер Бајден без длаке на језику о политици и о томе како је правио крек у кући

Амерички медији највише преносе делове интервјуа, који уз бројне псовке и увреде говорио о познатом америчком глумцу Џорџу Клунију, који је у јулу прошле године позвао његовог оца да се повуче из председничке кампање и практично повео кампању.

Питао га је одакле му право да тако нешто ради, да се тако понаша према човеку за кога је рекао да је цео свој живот дао у служби Сједињених Америчких Држава. А такође је за Клунија рекао да није никакав глумац, већ да је бренд.

Дао је и образложење шта се догодило на чувеној председничкој дебати прошле године када је Бајден доживео прави фијаско, није се најбоље сналазио и деловао је прилично конфузно и збуњено.

Његов син годину дана касније тврди да је за то одговоран лек који су дали његовом оцу под називом "амбијен", који служи за брзо успављивање и да је био под дејством тог лека. Након напорних путовања, Биден је наводно изашао такав на бину и доживео прави дебакл у дебати против Доналда Трампа.

Ова тврдња стиже усред истраге коју су недавно покренули републиканци у Конгресу, који кажу да су саветници Бајдена прикривали његово физичко и ментално стање током мандата, а такође су критиковали и то што је Бајден превентивно помиловао Хантера, у страху да ће Трамп повести поступке против чланова његове породице.

У том контексту оштро је напао и водитеља Си-Ен-Ена Џејка Тапера који је тврдио да су сарадници у Белој кући Бајдена крили од медија каквом је заправо стању био бивши председник. И за њега је имао само оштре речи, псовке и увреде.

Иначе, Хантер Бајден се осврнуо и на тврдњу да је кесица кокаина која је пронађена пре две године у Белој кући била његова, тврдећи да је чист и трезан од јуна 2019. године и да нема никакве везе са тим кокаином који је пронађен, а да је та чињеница је искоришћена обилато у председничкој кампањи прошле године.

Иначе, добар део овог интервјуа посветио је и објашњењу у чему је разлика између крека и кокаина и зашто крек чини људе толико зависним.

Успут је објаснио како је научио да прави домаћи крек јер је често ризиковао живот купујући га на улици. Чин куповине дроге је, по њему, опаснији од саме дроге.

"Места где можете да га набавите су нека од најопаснијих места, где год да сте се нашли. И има га свуда. Углавном, због тога сам научио како да га сам правим“, рекао је син бившег америчког председника.

Хантер Бајден је покушао да умањи и значај афере са његовим лаптопом који је пронађен 2019. године и који је касније служио у истрази и кривичним поступцима против њега. Он каже да је то само теорија завере и да се у том лаптопу не налази ниједна инкриминишућа ствар која би могла да буде оптужујућа по њега.

NEW - Hunter Biden crashes out over whites and migrants: "White men in America are 45 more times likely to commit a fucking violent crime than an immigrant... I say fuck you!" pic.twitter.com/vBEe6cktBG

— Disclose.tv (@disclosetv) July 21, 2025