МЕЂУ СТРАДАЛИМА И ДЕЦА Појавио се ЗАСТРАШУЈУЋИ СНИМАК подморнице која тоне код Хургаде СМРТНА ПАНИКА ДОК ВОДА НАДИРЕ (ВИДЕО)

У четвртак 27. марта је код Хургаде у Египту потонула туристичка подморница када је погинуло шест особа. Утврђено је да врата нису била добро затворена још док су се људи укрцавали.



Страдало је шест руских држављана, од којих су двоје деца. У болници је завршило 39 особа.

"Неки су успели да испливају, неки не. Када смо моја породица и ја стајали на понтону и спремали се да се укрцамо у подморницу, подморница је изненада почела да тоне, иако су отвори били отворени. Човек који је био одговоран за утовар је викнуо 'стани, стани, стани' и почео да нас гура назад према понтони”, навела је Елена, једна од преживелих туристкиња.

‘Quiet, quiet, quiet!": video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada



The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.



Six people died, two of them - children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

