НАЈАВЉИВАНИ САМИТ ТРАМП-ПУТИН БИЋЕ КОД МОЋНОГ ПРИНЦА САУДИЈСКЕ АРАБИЈЕ! Ево шта је све Трамп открио након разговора са Путином

Амерички председник Доналд Трамп очекује да његов први састанак са руским председником Владимиром Путином након повретка у Белу кућу буде у Саудијској Арабији.

Политико преноси да је Трамп то казао након 90-минутног разговора са Путином о окончању руске инвазије на Украјину.

- Ми очекујемо и да се састанемо. Заправо, очекујемо да ће он доћи овде (у Вашингтон), а ја ћу ићи тамо (у Москву), а такође ћемо вероватно прво да се састанемо у Саудијској Арабији, да видимо да ли можемо да урадимо нешто - рекао је Трамп синоћ новинарима у Овалној соби.

Он је навео да датум тог састанка са Путином "још није утврђен", али и додао да ће се то десити у "не тако далекој будућности".

Трамп је казао да ће састанку присуствовати и саудијски принц престолонаследник Мухамед бин Салман.

- Ми познајемо принца престолонаследника и ја мислим да ће то бити веома добро место за састанак - казао је Трамп.

Путинов портпарол Дмитриј Песков рекао је да је председник Русије позвао Трампа и званичнике његове администрације да посете Москву како би разговарали о Украјини.

- Руски председник је позвао председника САД да посети Москву и изразио спремност да у Русији прими америчке званичнике у оквиру подручја од заједничког интереса укључујући, наравно, тему решења за Украјину - поручено је из Кремља.

Позив Трампу да посети Русију уследио је након објаве америчког председника да ће мировни преговори почети "одмах" и да Украјина вероватно неће моћи да добије натраг територије које су заузеле руске снаге.

Бриселски сајт наводи да је ова Трампова изјава изазвала жестоке реакције с обе стране Атлантика.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025