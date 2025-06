НАКОН ПАДА АВИОНА Хаос у Индији – хеликоптер са шест особа нестао са радара па се срушио

Позивајући се на неименоване локалне званичнике индијска новинска агенција АНИ наводи да је хеликоптер нестао са радара у области Гаурикунд у држави Утараканд, преноси Ројтерс.

Премијер ове државе Пушкар Синг Дами објавио је на платформи X да су "државне снаге за одговор на катастрофе (СДРФ), локалне власти и спасилачки тимови укључени у операције помоћи и спасавања".

Operator / Aryan Aviation

Type of operations / shuttle service

Regards./ VTBKA

Type /B407

pax:5 adult +1 Infant + 1 pilot

All Fatal

Crash landed near gauri kund at time approx 0530-0545.



The helicopter was in return leg from the kedarnath helipad to aryan helipad and… pic.twitter.com/TeeQZEcc7k

— Capt_Ck (@Capt_Ck) June 15, 2025