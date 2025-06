НАСТЈА (7) ПОБЕГЛА С ПОРОДИЦОМ ИЗ ОДЕСЕ У ИЗРАЕЛ како би се лечила од ЛЕУКЕМИЈЕ Бомбе убиле девојчицу, њене мајку, баку и рођаке (ФОТО)

Херцог је рекао да је Настја Борик убијена са још четири члана породице: њеном мајком Маријом (30), баком Леном (60) и рођацима Иљом (13) и Константином (9).

Украјинске власти су у недељу саопштиле да је пет украјинских држављана убијено у нападу, али нису дале даље детаље.

Према Херцоговим речима, породица је стигла у Израел у децембру 2022. године јер је Настји било потребно лечење.

У почетку је добро реаговала, али се болест вратила, а трансплантација коштане сржи није успела да заустави агресивну леукемију - рекао је Херцог.

Дошла је тражећи живот. Уместо тога, убијена је - додао је.



Мајка Марија Пешкурова редовно је објављивала о Настином лечењу на свом Инстаграм профилу. Написала је да јој је леукемија дијагностикована у августу 2022.

Од тог дана живим у паралелној стварности где је једино важно да је спасем. Да дишем. Да не одустанем, написала је у објави у априлу.

Према њеним речима, Настјина болест се вратила у септембру 2024. године, а затим поново у априлу ове године. У својој последњој објави, 27. маја, написала је:

„Спасићу своју ћерку по сваку цену... Јер се нико други неће борити као ја. Јер је Настја мој живот. Она је све што имам. И док дишем, вичем, молим се, верујем, борим се".

Seven-year-old Ukrainian girl, Nastia Borik, came to Israel from Odessa to receive life-saving treatment at one Israel's best hospitals.



She came seeking life.



Instead, she was murdered — along with her mother Maria, her young cousins Konstantin and Ilya, and her grandmother… pic.twitter.com/CS5iK2JsZi

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 18, 2025