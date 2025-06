(ФОТО) ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ! Зеленски ПОНИЗИО ПУТИНА пред пресудан састанак!

Сада, Украјина ће представити свој предлог о прекиду ватре, док Путинови људи у Истанбул долазе са меморандумом о будућем мировном споразуму.

Председник Украјине Володимир Зеленски јуче је потврдио да ће послати делегацију у Истанбул на преговоре са Русијом.

Руски лидер Владимир Путин поново је улогу главног преговарача поверио свом помоћнику Владимиру Мединском.

Белоруска агенција "Некста" објавила је документ који наводно представља меморандум Кијев, који је послат Москви на разматрање. Документ има пет кључих тачака, а једна је посебно болна за руског лидера Владимира Путина.

Украјинци траже прекид ватре и размену заробљеника.

