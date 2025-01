ПОРУКА ТИК ПРЕД КАТАСТРОФУ Супруг жене која је била у авиону смрти над Вашингтоном открио шта му је послала пред несрећу „МОЛИМ СЕ БОГУ“, поручује

Човек чија је супруга била у авиону "Американ ерлајнса" који се сударио са хеликоптером изнад Вашингтона открио јој је последње поруке које је разменио са њом непосредно пре авионске несреће.



Хамад Раза је открио да је његова 26-годишња супруга била на трагичном лету за Вашингтон. Овај авион се сударио са хеликоптером "Black Hawk", након чега су обе летелице завршиле у реци.

- Само се молим да је неко извуче из реке управо сада, док разговарамо. То је све за шта могу да се молим, само се молим Богу - рекао је Раза за "WUSA9".

Човек открио последњу поруку коју је добио од супруге

Он је открио да је авион био толико близу слетања да је његова жена добила сигнал и могла је да му пошаље поруку непосредно пре пада.

Раза је потом новинару, који је то описао као "један од најтежих интервјуа у професионалној каријери", показао шта јој је послао.

- Послала ми је поруку да слећу за 20 минута. Остале моје поруке нису достављене и тада сам схватио да се можда нешто десило - испричао је он.

Његова супруга је била у посети Канзасу због посла, али како је навео, "никада јој није било баш пријатно да лети".

Авио-компанија је потврдила да је било 60 путника и четири члана посаде на лету 5342 из Канзаса када се судар догодио.

Спасилачке екипе су из воде извукле 30 тела, а авион је пукао на пола након што је хеликоптер ударио у њега. Нико није преживео.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ

— Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025