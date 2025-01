ПОТРЕСНЕ СЦЕНЕ ЉУДСКОГ БЕЗНАЂА Почела депортација миграната војним авионима ВЕЗАНИ ЛИСИЦАМА ЧЕКАЈУ УКРЦАВАЊЕ

Она је на платформи Икс објавила слике постројених миграната везаних лисицама док се укрцавају у војни авион.



"Почели су летови за депортацију. Председник (САД Доналд) Трамп шаље снажну и јасну поруку целом свету: ако илегално уђете у Сједињене Америчке Државе, суочићете се са тешким последицама", написала је она.

CNN преноси да није јасно одакле су мигранти, али се верује да су недавно прешли границу и били су у притвору граничне патроле.

Први летови кренули су са војног аеродрома Бигс у четвртак увече, саопштио је званичник Министарства за унутрашњу безбедност.

"Отприлике 75-80 Гватемалаца је враћено у домовину", рекао је извор.

Високи војни званичник рекао је раније ове недеље за CNN да су укупно четири авиона послата у Сан Дијего и Ел Пасо да подрже летове за репатријацију.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025