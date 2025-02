НАКОН 6,5 САТИ ЗАВРШЕНИ ПРЕГОВОРИ САД И РУСИЈЕ У ТУРСКОЈ Трамп послао моћну поруку, огласио се и Песков: "Нема шансе за повратак територија Украјини" (ВИДЕО)

У Истанбулуи се данас одржава друга рунда преговора Русије и САД.

Место одржавања ових преговора је амерички конзулат у највећем турском граду.

Они се покрећу тек нешто више дод недељу дана након прве рунде у саудијској престоници Ријаду, где је руску делегацију предводио шеф дипломатије Сергел Лавров, а америчку шеф Стејт департмента Марко Рубио.

Завршени преговори Русије и Америке у Истанбулу

У Истанбулу су након 6,5 сати завршени преговори руске и америчке делегације о питањима везаним за рад амбасада.

Састанак је трајао 6,5 сати, јавио је ТАСС. Разговори, одржани у конзулату САД завршени су без изјава новинарима.

Турски Хуријет преноси да је руска делегација стигла у конзулат око 9.20 часова по односили на активности амбасада у оквиру нормализације односа између две земље.

Руску делегацију чинили су представници Министарства спољних послова.

МОСКВА: Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да први контакти са администрацијом америчког председника Доналда Трампа уливају "извесне наде", али да западне елите покушавају да поремете дијалог између Русије и САД.

"Разумемо да нису сви задовољни обнављањем руско-америчких контаката. Неке западне елите су и даље одлучне да одрже нестабилност у свету. И ове снаге ће покушати да поремете или компромитују дијалог који је започео", рекао је Путин на проширеном састанку одбора Федералне службе безбедности (ФСБ), преноси РИА Новости.

Како је навео, Русија и САД имају реципрочну жељу да раде на обнављању међудржавних односа, а Вашингтон данас показује прагматизам и напушта многе стереотипе и клишее својих претходника.

"Постоји реципрочна одлучност да се ради на обнављању међудржавних односа, на постепеном решавању колосалног обима нагомиланих системских стратешких проблема у глобалној архитектури", рекао је Путин у четвртак на проширеном састанку одбора ФСБ.

Према речима руског лидера, западна заједница је почела да се урушава, а акције Запада довеле су до "распада њихове унутрашње структуре" и кризе "читавог система међународних односа".

Он је истакао да Русија никада није одбила могућност да украјински конфликт реши мирним путем, као и да су руске оружане снаге створиле услове за почетак озбиљног међународног дијалога.

"Дијалог о фундаменталном решењу и украјинске и других криза мирним путем, увек разговарамо о томе, ми то никада не одбијамо", рекао је Путин и поручио да ће Русија бранити своје националне интересе и суверенитет од било каквих претњи.

Руски председник је оценио да су промене на светској сцени у великој мери резултат отпорности бораца Оружаних снага Русије на бојном пољу.

"Данашње динамичне промене у међународном пејзажу у великој мери су резултат храбрости и одлучности наших Оружаних снага, наших хероја. Управо су они својом храброшћу, свакодневним победама створили услове за почетак озбиљног дијалога, дијалога о решавању украјинске и других криза", рекао је Путин на проширеном састанку одбора ФСБ-а.

Трамп насео на бајку о рудном богатству Украјине?

Политико пише да је амерички председник Доналд Трамп можда постигао лош споразум о експлоатацији руда у Украјини који сутра у Белој кући треба да потпише са председником Володимиром Зеленским.

Наводи се да се Трамп, који се поноси својим преговарачким способностима, налази на корак од потврде споразума којим ће САД стећи права пречег приступа огромним резервама сировина у Украјини.

Али, Трамп био могао да заврши са мањим добитком од оног око којег је ценкао.

Процене наводног украјинског рудног богатства дате су на основу истраживања из времена Совјетског савеза која нису узимала у обзир изводљивост пројекта нити трошкове његовог извођења.

Говориla je Марија Захарова

"Русија очекује да ће састанак у Истанбулу са САД о питању амбасада ојачати поверење између земаља", рекла је Захарова.

Огласило се руско министарство спољних послова

"Очекујемо да ће ово бити 1. у низу стручних консултација које ће нас приближити превазилажењу разлика и јачању мера за изградњу поверења".

