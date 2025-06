ПРОБИЈЕНА ГВОЗДЕНА КУПОЛА Погледајте како су Иранци РАЗОРИЛИ зграду Министарства одбране Израела ТОТАЛНИ ХАОС (ВИДЕО)

Мета напада били су, између осталог, зграда Министарства одбране Израела, Министарство националне безбедности, као и владини комплекси у Кирји, у центру Тел Авива, где се налази и заштићени командни центар ЦАХАЛ-а (израелских оружаних снага). Израелски медији потврђују да је неколико ракета директно погодило ове објекте.



У Тел Авиву се дижу облаци дима, а јављени су и пожари у близини стратешких зграда.

Противваздушна одбрана Израела активно делује, али број испаљених пројектила превазилази њене капацитете. Израелске одбрамбене снаге позвале су становништво да не објављује снимке и локације удара, како би се избегло даље откривање слабих тачака израелске одбране.

Иран је званично потврдио да је овај масовни напад одговор на недавне израелске ударе и политичке провокације. Како је саопштила Револуционарна гарда, циљ операције је био наношење стратешке штете израелској војној инфраструктури и онемогућавање даљих напада на иранске интересе.

The video captures the moment when the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv was struck by Iranian missiles



Meanwhile, Israeli media report the third missile barrage from Iran. pic.twitter.com/TkmNnezJIQ

— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025