СЕЛФИ ПРЕ СМРТИ, САН ПРЕКИНУТ У ТРЕНУТКУ Шест година чекали да уједине породицу ПА ПОГИНУЛИ У ПАДУ АВИОНА (ФОТО, ВИДЕО)

На тој фотографији доктор П. Џ., његова супруга докторка К. В. и њихово троје мале деце седели су на лету АИ-171 компаније Ер Индија, спремни да започну нови заједнички живот у Лондону. Неколико минута касније, авион се срушио у стамбено насеље у Ахмедабаду, одневши животе свих пет чланова породице, као и још најмање 240 путника.

Несрећа, у којој је погинуло 242 људи у авиону, оставила је неизбрисив ожиљак на Бансвари и Удајпуру у Раџастану, одакле је потекло неколико жртава. Међу њима, прича породице истиче се као прича о посебно дубоком губитку, што је потврдио Неwс18.

Сан који је прекинут

Др П. Џ. је живео у Лондону шест година, градећи каријеру и будућност. Његова супруга, др К. В., угледна лекарка у болници Удајпуру, дала је отказ само два дана пре путовања, спремна да се пресели и поново уједини породицу заувек. Њихова деца - близанци Н. и П., петогодишњи, и ћерка М., осмогодишњакиња - били су узбуђени због свог новог живота у иностранству.

Према извештају НДТВ-а, портпарол болнице у којој је докторка радила је рекао:

"Коми је недавно дала отказ да би се придружила мужу у Лондону", рекао је он.

Комшије и пријатељи кажу да су се на пар угледали не само због својих професионалних достигнућа, већ и због топлине и прогресивних вредности. "Читав град тугује", рекао је блиски породични пријатељ за Неwс18.

Последња породична фотографија, снимљена у авиону Боинг 787 Дримлајнер, приказује родитеље како се смеше преко пролаза, док деца узбуђено чекају нови живот у Лондону. Слика је постала језив подсетник на крхкост живота и окрутну брзину којом снови могу нестати.

