ШОК ОДЛУКА РУСИЈЕ: СОТОНА У ПРИПРАВНОСТИ! Моћни ракетни систем носи НУКЛЕАРНЕ бојевне главе, а може да погоди БИЛО КОЈУ ТАЧКУ НА СВЕТУ

Како је навео Каракев системи ”Јарс” и ”Авангард” већ су уведени у борбени састав, а питање је дана када ће им се придружити разорни ”Сармат”.

Ракета РС-28 ”Сармат” користи се за испаљивање нуклеарних бојевних глава, са циљем елиминације мета које су удаљене више десетина хиљада километара. Узимајући у обзир техничке способности овог напредног система, јасно је да ”Сармат” може да реализује нападе на територији Европе и Сједињених Америчких Држава.

Ројтерс наводи да је развој ”Сотоне” праћен низом неуспеха приликом тестирања. У прилог тврдњама обелодањени су сателитски снимци који приказују место експлозије ракете.

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the 'Yubileynaya' launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa

— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024