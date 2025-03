ШОКАНТНЕ СЛИКЕ НА АЕРОДРОМУ У АМЕРИЦИ: Запалио се авион после полетања, под буктињом, морао је хитно да слети

Шокантне слике и видео снимци FedEx авиона који се запалио постали су вирални на друштвеним мрежама у суботу ујутру, док су престрављени посматрачи снимали призор.



Према подацима са FlightAware, авион је полетео са међународног аеродрома Неwарк Либертy у Њу Џерзију.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 1, 2025

Полетео је у 7.58 по источном времену и слетео назад у Newark у 8.07, иако је планирана дестинација била Индијанаполис.

NOW - FedEx Boeing aircraft returned to Newark airport for an emergency landing after its right engine caught fire.pic.twitter.com/OuVXsxQSJ7 — Disclose.tv (@disclosetv) March 1, 2025

Telegraf.rs/Daily Mail