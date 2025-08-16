ЗЕЛЕНСКИ ПОВУКАО РИЗИЧАН ПОТЕЗ Одбио план Путина и Трампа о повлачењу из Донбаса
Украјински председник Володимир Зеленски одбацио је предлог руског лидера Владимира Путина да се Украјина повуче из источних региона у оквиру мировног плана који, према наводима страних медија, подржава и бивши амерички председник Доналд Трамп, преноси Ројтерс.
Зеленски је поручио да таква опција није прихватљива.
После састанка са Путином на Аљасци, Трамп је више од сат и по разговарао телефоном са Зеленским, а у разговор су били укључени и челници НАТО-а и поједини европски лидери. Према наводима извора, Трамп је пренео да је Путин спреман да заустави борбе на другим фронтовима уколико би се украјинске снаге повукле са истока земље. Зеленски је тај предлог одбио и нагласио да повлачења из Донбаса неће бити.
Како пишу поједини медији, Путин је на самиту предложио да се замрзне фронт у Херсонској и Запорошкој области уколико Украјина напусти Донецку област. „Њујорк тајмс“ је објавио да Трамп подржава овакав план, истичући да би мир могао брзо бити постигнут ако Кијев пристане да преда остатак Донбаса.
Трамп и Зеленски требало би да се састану у понедељак у Белој кући, а на састанак су позвани и европски лидери, иако још није познато ко ће се одазвати.
Зеленски је и прошле недеље поновио да повлачење из источних региона није могуће:
– Ако бисмо данас напустили Донбас, из наших утврђења и положаја које држимо, то би значило отварање пута Русији за нову офанзиву – поручио је украјински председник.
Европски лидери више пута су наглашавали да сваки мировни договор мора почивати на поштовању територијалног интегритета Украјине и начела да се међународне границе не могу мењати силом. Осим тога, сваки мировни предлог морао би да добије и сагласност украјинског парламента.