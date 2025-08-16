broken clouds
ХРВАТИ СПАСИЛИ СРПКИЊУ И ДЕТЕ ИЗ МОРА Били на дасци усред БУРЕ

16.08.2025. 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

РИЈЕКА: Хрватска полиција спасла је држављанку Србије и дете који су се на дасци за веслање нашли на мору усред олујне буре и високих таласа, пренели су данас хрватски медији.

Из полиције је саопштено да су у петак ујутру између Цриквенице и Крка спасени 44-годишња жена и малолетно дете, пренео је портал Index.hr. 

Жена и дете нису повређени и нису затражили лекарску помоћ. Како се наводи у саопштењу Полицијске управе приморско-горанске, након дојаве добијене у 10 сати на терен је после 15 минута стигла посада Поморске полиције Ријека. 

Полицијско пловило је затекло жену и дете на дасци СУП док их је друго пловило теглило према обали. 

Припадници полиције су их заштитили од ветра и помогли да сигурно стигну до копна. 

Полиција је још једном упозорила грађане да током буре и високих таласа не излазе на море с малим пловилима, СУП даскама или другим рекреативним средствима, јер то може бити веома опасно.

