ХРВАТИ СПАСИЛИ СРПКИЊУ И ДЕТЕ ИЗ МОРА Били на дасци усред БУРЕ
РИЈЕКА: Хрватска полиција спасла је држављанку Србије и дете који су се на дасци за веслање нашли на мору усред олујне буре и високих таласа, пренели су данас хрватски медији.
Из полиције је саопштено да су у петак ујутру између Цриквенице и Крка спасени 44-годишња жена и малолетно дете, пренео је портал Index.hr.
Жена и дете нису повређени и нису затражили лекарску помоћ. Како се наводи у саопштењу Полицијске управе приморско-горанске, након дојаве добијене у 10 сати на терен је после 15 минута стигла посада Поморске полиције Ријека.
Полицијско пловило је затекло жену и дете на дасци СУП док их је друго пловило теглило према обали.
Припадници полиције су их заштитили од ветра и помогли да сигурно стигну до копна.
Полиција је још једном упозорила грађане да током буре и високих таласа не излазе на море с малим пловилима, СУП даскама или другим рекреативним средствима, јер то може бити веома опасно.