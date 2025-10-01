КУД ЋЕ СЛОВЕНЦИ АКО РУСИ КРЕНУ? Управо су сазнали да постоје склоништа само за 40.000 људи
ЉУБЉАНА: Министарство одбране Републике Словеније закључило је након четворомесечне ревизије да ситуација са склоништима за заштиту од природних и других катастрофа у Словенији није добра и да склоништа могу да приме само 40.000 људи.
Од 2.535 склоништа, само 245 је добило употребни сертификат, што значи да би се свега 40.000 Словенаца, односно само два одсто грађана Републике Словеније, могло сакрити у безбедном склоништу, преноси РТВ Словеније.
Према прикупљеним подацима 1.346 склоништа су условно прихватљива због чега је министарство одбране Словеније дало власницима или управницима задатак да реновирају склоништа.
Истовремено, 944 склоништа, иако су регистрована, више не постоје и то су простори који су или претворени у подруме или су били део неке зграде која је продата, а многа су једноставно срушена или уништена.