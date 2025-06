СТРАВИЧНО НЕВРЕМЕ КОД КОМШИЈА Град под водом, јавни превоз не саобраћа, ветар обарао стабла СВЕ ПЛИВА

Снажна олуја која је у понедељак поподне погодила Букурешт довела до жестоких поремећаја и у ваздушном и у друмском саобраћају, а ватрогасци интервенишу на десетинама локација. Оборена стабла, река воде која тече улицама и оштећења на возилима и електро-мрежи стварају слику урбаног хаоса у реалном времену.

Према извештајима са међународног аеродрома "Анри Коанда", као и са аеродрома у Банеаси, забележена су вишеминутна чекања за авионе који је требало да слете или полете. Око 16:20, четири од девет авиона у режиму чекања успела су безбедно да слете, након што су добила дозволу.

Преостали авиони су привремено остали у ваздушном простору у режиму кружења, док нису добили дозволу за безбедно спуштање. Званичници су истакли да су безбедносне мере стриктно поштоване, а посаде припремљене за овакве временске услове.

Летови планирани за полетање такође су одложени. Више комерцијалних линија које је требало да полете између 15:30 и 17:00 касниле су до 45 минута. Путницима је саветовано да остану унутар терминала због безбедности током олује.

Невреме је праћено снажним олујним ветром и муњама, што је додатно компликовало операције на пистама и у ваздушном простору изнад града.

Хаос у јавном превозу

Градски превозник СТБ издао је упозорење убрзо након почетка олује, наводећи вишеструке блокаде трамвајских и тролејбуских линија. У року од неколико минута, више линија је потпуно обустављено или преусмерено, а путници су морали да чекају дуго на станицама, на пљуску.

Вода је потпуно блокирала неколико аутобуских линија, а стабло које је пало на електричну мрежу зауставило је одређене линије тролејбуса.

Слична ситуација била је и са трамвајима, који због палих стабала и грана нису могли да саобраћају.

București in Romania experienced an orange-level weather emergency on Monday afternoon (June 9), involving torrential rain, strong winds, and thunderstorms.



The city witnessed widespread flooding, transit disruptions, evacuations at Mall Plaza, diverted flights & power outages. pic.twitter.com/VBwy0p0dGk

— RenderNature (@RenderNature) June 9, 2025